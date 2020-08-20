Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в різних образах

На фото Омович позувала в олімпійці і штанях, а образ доповнила топом. Він був настільки маленьким, що не вміщав пишні груди красуні. На іншому фото Омович вже стояла в босоніжках і червоній сукні з пристойним декольте. Образ Олена доповнила окулярами і сумочкою в руці. На ще одному кадрі зірка розстебнула олімпійку і демонструвала шостий розмір у всій красі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спорт взагалі", "Червона сукня", " слухай будеш розлучається Подзвони мені, у тебе в дівоцтві яке прізвище було?!", "Які у Вас великі апетитні", "Костюм це твоє", " піджак не великий? треба зняти".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович влаштувала цікаву фотосесію.

Модель одягла короткий облягаючий топ, який відмінно підкреслив великі груди. Величезні принади моделі виставилися з-під чорної тканини, надаючи образу неймовірної відвертості, радуючи фанатів.

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