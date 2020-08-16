Столичная модель Алена Омович показала, кто ей составил компанию в постели утром выходного дня

В разделе Сториз на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала кадры, на которых позирует, лежа в кровати, а рядом с ней можно заметить красивую белую кошку с длинной шерстью.

«Две кисы», – отметила Алена в подписи.

На модели – спортивный топ на тонких бретелях, который еле удерживает грудь шестого размера, и черные с белыми полосками спортивные шортики. Они подчеркивают тонкую талию киевлянки и ее идеально плоский живот.

Отметим, что Омович с удовольствием публикует в соцсети провокативные фото и видео, которые собирают не одну сотню комментариев. Девушка не скрывает, что недавно снова увеличила грудь, добившись идеальных параметров, а всех, кто отпускает по этому поводу едкие реплики, она давно научилась игнорировать.

Как бы там ни было, но ее публикации не оставляют равнодушными никого, а число подписчиков уже перевалило за 1,2 млн. человек, и постепенно эта цифра увеличивается.

Ранее мы писали о том, что Алена показала себя в смелом образе и рассказала о случайных фото.

На фото красотка была в красном купальнике, который больше напоминал повязку на грудь. Она стояла в море на фоне корабля, а в руке держала бутылку с водой. Волосы Омович оставила распущенными, пока поливала себя из бутылки.

«Здесь могла бы быть реклама Бонаквы, но за неё не заплатили. Люблю случайные фото, а вы?», - написала модель под снимком.

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