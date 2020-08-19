Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, ледь не вивалила бюст

Зірка публікує знімки один відвертіше іншого, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня, правда, вирішила вразити шанувальників яскравим образом в піджаку.

Модель позувала біля дзеркала, роблячи селфі. При цьому її великі принади ледь не вистрибували з піджака. Виявилося, модель "забула" надіти під одяг що-небудь.

Фото вийшло дуже спокусливим, груди "налилися" під червоною тканиною, ніби намагаючись вистрибнути та виставитися у всій красі: "Просто кайф".

Красуня застебнула лише один гудзик і притримувала краї одягу.

Зірка дивилася в телефон, відкривши губи. Очі моделі були підкреслені довгими стрілками і рожевими тінями.

Завершили образ Олени різні стильні прикраси.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже було оприлюднено в сторіз. Цілком ймовірно, що красуню засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Олена Омович одягла короткий облягаючий топ, який відмінно підкреслив великі груди. Величезні принади моделі виставилися з-під чорної тканини, надаючи образу неймовірної відвертості.

Також Олена одягла маленьку спідницю, яка виділила її тонку талію і красиві стегна. Шкіряна тканина спіднички виглядала красиво на фото, завдяки фігурі зірки.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович опублікувала кадри, на яких позує, лежачи в ліжку, а поруч з нею можна помітити красиву білу кішку з довгою шерстю.

"Дві киці», - зазначила Олена в підписі.

При цьому зірка лежала в білому топі і міні-шортах.

Нагадавши, Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні.

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян прикрасила свій шостий розмір міні-бікіні, кадри краси.

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян натягнула на величезний бюст бікіні на невидимих бретельках.