43-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець вразила смачним фото

Як передає Рoliteka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram з'явився свіжий знімок, на якому Олена постала в вельми спокусливому образі.

Актриса позувала в синій "повітряній" сукні з вирізами на рукавах і пікантною зоною декольте: від звабливої "складочки" неможливо відірвати погляду.

Кравець обхопила себе руками, трохи задерла голову і зухвало глянула в камеру. Ідеальна укладка і помітний макіяж, а також ніжні сережки доповнили її розкішний лук.

"Увага! Хочеш мати автограф Олени? А у тебе є така можливість! Умови дуже прості: 1. Бути підписаним на Олену (@lennykravets) і фан-клуб (@elenakravetsof) 2. Відзначити в коментарях одного друга. Ну і бути активним! 💥Тому що 10 (чуєте ? Десять1️ ⃣ 0️⃣) переможців обере рандом, а ще 1️⃣ я! Цей автограф отримає найактивніший! Лайкай, коментуй, роби репости і т.п. - і автограф твій😜 всім удачі😘 Стоп 01.09️ ️ P. S. відзначати друзів можна нескінченно, один коментар - один друг😎", - йдеться в підписі до кадру.

Користувачі за лічені години встигли прокоментувати: "Хочу, дуже хочу!❤️"; "Краще спільне фото".

Раніше ми повідомляли, Кравець взяла участь у флешмобі в соцмережі, присвяченому боротьбі жінок з насильством. Актриса розмістила в Instagram чорне-біле фото, зроблене зі своєю дочкою Машею.

"Моя мама колись давно сказала мені: "Донечко, запам'ятай, жодне насильство не має виправдання. Тільки ти відчуєш його запах поруч з собою - збирай речі і йди звідти, де тебе принижують". Саме це я кажу своїм дівчаткам, то ж хочу сказати всім жінкам у світі. Нехай тільки фото залишаються чорно-білими, а життя грає фарбами)", - звернулася до жінок Кравець.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

Як повідомляла Politeka, ефектна Кравець вразила моложавим чином: унікальне фото.