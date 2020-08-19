27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" Анна Різатдінова підкорила публіку досконалими формами

Як передає Politeka.net, улюблениця хореографа Влада Ями опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала одне зі своїх напружених тренувань (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчина постала в тісному темно-сірому топі і лосинах кольору хакі. Анна відточувала фігуру на тренажері, демонструючи свою спритність і силу. Неможливо не помітити її привабливого декольте, яке так і приковує до себе захоплені погляди.

"Ми з командою @underarmourukraineofficial назнімали багато краси і готові до нового сезону 💪 🏼 кайф, коли ти любиш те, що ти робиш і в чому 😉", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і давати Різатдіновій поради.

"Поганий тренажер дуже неправильно все робите😢"

"Аня, подивися відео, як працювати на цьому тренажері"

"Готові до нового сезону"... Ви безумовно вирішили стати чемпіонкою світу з фітнесу!!"

"Тренування ніколи не виглядало так красиво! ❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, гімнастка приголомшила кадром з відпочинку в Одесі, опублікованим в Instagram. На фото Різатдінова позувала в чорному купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня лежала на шезлонгу, спокусливо зігнувшись. Зірка не дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними в хвіст.

"Не повірите, але я перший раз загоряю в Одесі. Раніше, максимум була на змаганнях та майстер класах. Прийшов час для кайфу", - поділилася Анна.

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