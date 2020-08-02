Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала себя и похвасталась отдыхом

На фото Ризатдинова позирует в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Красотка лежала на шезлонге, соблазнительно изогнувшись. Звезда не смотрела в объектив камеры, а волосы оставила собранными в хвост. Анна находилась у бассейна в Одессе, куда она отправилась в отпуск. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не поверите , но я первый раз загораю в Одессе.

Раньше , максимум была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", - написала Анна.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Приятного Вам отдыха. Будем рады встретить Вас на улицах нашего гостеприимного города)))", "Желаю приятного отдыха!!", "Как вам Одесский отдых?", "Хорошего отдыха", "Жара"

Сообщалось, что знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась стильным фото в черном купальнике.

На фото спортсменка расслаблено позирует на борту катера. На ней стильный черный купальник с оригинальной отделкой, позволяющий ей продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру и длинные стройные ножки.

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