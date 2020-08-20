Карді Бі вразила гарячим образом, який не залишив нікого байдужим

На фото Карді здалася в шкіряних штанях, чоботях і корсеті. Зірка сиділа навпочіпки, а в руках тримала пістолет. На тлі можна побачити вогонь. На другому кадрі красуня вже позувала ближче і доклала зброю до обличчя, демонструючи свій яскравий макіяж. На ще одному кадрі Бі вже облизує свою зброю, тримаючи його дулом вгору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Віддай Барді", - підписаний пост.

Фанати, включаючи Памелу Андерсон і Кайлі Дженнер, поставили майже 3 мільйони лайків і написали коментарі:

"Тінь", "так, мамочка, ось це так", " Cardi 's angels !", "Ангели Карді", "великі фільми скоро з'являться", " Барді Андерсон. Удар у двері заважає 44"," О, дівчинка вбила", "я бачу тебе".

Ми повідомляли, відома модель Памела Андерсон показала себе в гарячому вигляді, похвалившись принадами.

На фото Памела сидить в автомобілі в міні-сукні, яке прикривало тіло від бюста до стегна. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила туфлями на великому каблуці. Наряд був настільки коротким, що практично не прикрив п'яту точку зірки.

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