Известная модель Памела Андерсон показала себя, похваствшись идеальным телом

На фото красотка позировала в белых босоножках и купальнике, который прикрывал только спереди прелести Памелы. Андерсон выгнулась на фоне дерева и показала не только свои идеальные ножки, но и соблазнительный "орешек", благодаря чему снимок вышел просто восхитительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется написать: "Роскошь, 20-летние позавидуют".

Ранее мы сообщали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон продолжает будоражить воображение своих многочисленных поклонников.







На архивном черно-белом снимке она позирует в белом бикини, расположившись боком к камере. Освещение и фон создают иллюзию обнаженного тела.

Мы писали, что известная модель Памела Андерсон показала себя без ничего лишнего.

На фото красотка показала себя без одежды и белья, а сама лежала на пляже, порадовав фанатов своими красивыми изгибами и природной красотой на песке, где она находилась.

Напомним, Памела Андерсон изогнулась и показала знаменитые прелести в одном белье

А еще Politeka сообщала, что неутомимая Памела Андерсон раздвинула ноги в пикантном наряде

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон в прозрачной ткани задрала ногу выше головы



