Известная модель Памела Андерсон показала себя, похваствшись идеальным телом
На фото красотка позировала в белых босоножках и купальнике, который прикрывал только спереди прелести Памелы. Андерсон выгнулась на фоне дерева и показала не только свои идеальные ножки, но и соблазнительный "орешек", благодаря чему снимок вышел просто восхитительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется написать: "Роскошь, 20-летние позавидуют".
Ранее мы сообщали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон продолжает будоражить воображение своих многочисленных поклонников.
На архивном черно-белом снимке она позирует в белом бикини, расположившись боком к камере. Освещение и фон создают иллюзию обнаженного тела.
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Мы писали, что известная модель Памела Андерсон показала себя без ничего лишнего.
На фото красотка показала себя без одежды и белья, а сама лежала на пляже, порадовав фанатов своими красивыми изгибами и природной красотой на песке, где она находилась.
Напомним, Памела Андерсон изогнулась и показала знаменитые прелести в одном белье
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