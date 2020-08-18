Известная модель и актриса Памела Андерсон показала сочные места в купальнике

Блондинка активно ведет свой Инстаграм, в основном, публикуя архивные черно-белые фото, пишет Politeka.net.

В одном из последних постов Памела предстала в купальнике, показывая красивую фигуру. Модель надела лифчик в виде двух треугольников, натянувшихся на пышном бюсте. Купальник едва ли держал прелести на месте, урывая под собой самое интимное.

Стройная талия и упругий живот - также стоят отдельного внимания. Кроме того, артистка надела трусики, которые напоминали шортики.

Она выставила вперед длинную ножку. При этом можно заметить, что Андерсон стоит в роликах.

Модель надела на голову шляпку с вуалью.

У ног очаровательной блондинки устроился парень с голым торсом.

Вероятно, оба предстали в образах кукол - Барби и Кена.

"Когда Памела встретила Дэвида... Начало конца...", - подписала фото артистка.

За 11 часов пост собрал около 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде восхваляющие комментарии.

"Все мужчины у ее ног", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон позировала в белых босоножках и купальнике, который едва ли прикрывал прелести. Модель выгнулась на фоне дерева и показала не только свои идеальные ножки, но и соблазнительный "орешек", благодаря чему снимок вышел просто восхитительным.

Напомним, Памела Андерсон слегка выгнулась, хвастаясь прелестями в нижнем белье. Лифчик натянулся на тонких лямках, а пикантный вырез между грудью делал так, что оторваться от звезды было нереально.

Маленькие трусики прикрывали лишь самое интимное.

Напомним, Памела Андерсон изогнулась и показала знаменитые прелести в одном белье

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