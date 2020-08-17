Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном ракурсе, порадовав фанатов
На фото Андерсон показала себя совсем без одежды и даже белья. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая все достоинства тела. Памела закрасила самое горячее яркими бликами, похожими на звезды, а ноги решила держать вместе, чтобы ничего не засветить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре красотка уже была в нижнем белье. Андерсон развернулась спиной и показала свою спину и пятую точку. Можно увидеть босоножки, в которых была Памела. Звезда стала на коленки, а волосы оставила распущенными, показывая самое горячее, выгибаясь перед камерой.
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Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, ведь красотка все выбросила в сторис, но так и хочется написать: "Невозможно оторвать взгляд, слишком жарко".
Сообщалось, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон продолжает будоражить воображение своих многочисленных поклонников.
На архивном черно-белом снимке она позирует в белом бикини, расположившись боком к камере. Освещение и фон создают иллюзию обнаженного тела, и если бы не шлейки, то можно было бы подумать, что Пэм стоит, в чем мать родила.
Напомним, Памела Андерсон в откровенном купальнике восхитила идеальными "булочками"
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон изогнулась и показала знаменитые прелести в одном белье
Также Politeka сообщала, что неутомимая Памела Андерсон раздвинула ноги в пикантном наряде