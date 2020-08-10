Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон продолжает будоражить воображение своих многочисленных поклонников

В разделе сториз на странице в социальной сети Инстаграм 53-летняя блондинка опубликовала новое черно-белое фото, на котором в очередной раз продемонстрировала все, чем ее щедро наградила природа, передает Politeka.net.

На архивном черно-белом снимке она позирует в белом бикини, расположившись боком к камере. Освещение и фон создают иллюзию обнаженного тела, и если бы не шлейки, то можно было бы подумать, что Пэм стоит, в чем мать родила. Судя по ее лицу, она не испытывает ни капли стыда.

Образ дополняют босоножки на высоком каблуке, которые делают и без того длинные ноги модели еще стройнее.

Андерсон положила руки на голову, приняв соблазнительную позу и томно смотря в объектив.

Как поклонники оценивают градус снимка, неизвестно, поскольку функции комментирования в сториз нет, однако не приходится сомневаться в том, что они в очередной раз оценили смелость и раскованность любимой актрисы.

Ранее мы писали о том, что Памела показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе. Модель легла на ковер и раздвинула ноги, сложив подошвы друг к другу. Андерсон без стыда демонстрировала внутреннюю сторону бедер, а волосы решила оставить распущенными.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".