Карди Би поразила горячим образом, который не оставил никого равнодушным

На фото Карди показалась в кожаных штанах, сапогах и корсете. Звезда сидела на корточках, а в руках держала пистолет. На фоне можно увидеть огонь. На втором кадре красотка уже позировала более близко и приложила оружие к лицу, демонстрируя свой яркий макияж. На еще одном кадре Би уже облизывает свое оружие, держа его дулом вверх. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отдай Барди", - подписан пост.

Фанаты, включая Памелу Андерсон и Кайли Дженнер, поставили почти 3 миллиона лайков и написали комментарии:

"Тень", "Да, мамочка, вот это да", "Cardi ‘s angels !", "Ангелы Карди", "Большие фильмы скоро появятся", "Барди Андерсон. Удар в дверь мешает 44", "О, девочка убила", , "Я вижу тебя".

Мы сообщали, известная модель Памела Андерсон показала себя в горячем виде, похваставшись прелестями.

На фото Памела сидит в автомобиле в мини-платье, которое прикрывало тело от бюста до бедра. Волосы красотка решила оставить распущенными, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Наряд был настолько коротким, что практически не прикрыл пятую точку звезды.

Напомним, Памела Андерсон сразила наповал роскошными видами в купальнике

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в белье и без соблазнила эффектными позами перед камерой

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон в белье и без соблазнила эффектными позами перед камерой



