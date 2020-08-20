Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала всю свою красу на пляжі

Зірка регулярно викладає фото в "невидимих" бікіні, писати Politeka.net. Красуня володіє неймовірно красивою фігурою, якою гріх не похвалитися.

Так, в сторіз моделі з'явилося фото, де вона позує в червоному мікро-бікіні, яке ледь прикриває апетитні форми красуні. Смужки тканини, що нагадують ліфчик, лише прикривали найінтимніші місця. При цьому грудьми можна намилуватися вдосталь.

Також на Кассандрі були крихітні плавки на найтонших лямках. Вони ідеально сіли на стегнах, при цьому не засвітивши нічого зайвого.

Модель стояла на колінах на березі. Вона злегка вигнулася, щоб показати ідеальні вигини з вигідних ракурсів.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, і трохи відігнувшись, підняла підборіддя вгору. Очі зірки були закриті - бездоганна.

Фото вийшло дуже спекотним і одночасно ніжним. На жаль, воно не зібрало багато лайків. Ймовірно, красуні написали багато компліментів в дірект.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала у дворі будинку в золотому купальнику, який навряд чи щось прикривав.

Гаряча брюнетка натягнула на великі груди крихітний ліфчик з клаптиками тканини, що нагадують зірочки.

Маленький ліфчик сидів на грудях, трохи притиснувши її. При цьому видно, як принадам тісно.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега позувала на вулиці під літнім душем. Красуня стояла спиною до камери, виставивши пружні сідниці і рівну спинку.

Модель відкрила воду і полила себе зі шланга.

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