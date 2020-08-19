56-річна Лоліта Мілявська вирішила круто змінити своє життя

Вона знову стане нареченою, правда на сцені. Співачка змінила рід основної діяльності, і увійшла до складу акторів московського театру "Модерн". Лоліта дебютує в постановці режисера Юрія Гримова за мотивами п'єси Миколи Гоголя «одруження», де зіграє головну роль - Купецьку дочку Агафію Тихонівну.

Режисер розповів, що зупинив свій вибір на Лоліті, тому що вона має театральну освіту і вже давно дозріла для великої ролі.

Сама ж Лоліта великою актрисою себе не вважає і дуже переживає.

"Відчуваю себе останнім лайком, що не володіє професією, тому що актриса я (далі нецензурно. — Прима. ред.). Але у мене є великий плюс - в мені багато учнівського, і я першою скажу, якщо чогось не знаю», - розповіла співачка в коментарі «День.РП».

При цьому напружений графік негативно позначився на стані Лоліти.

«У мене передінфарктний стан, ноги підкошуються, добре, що в сумочці є ліки", - зізналася артистка.

Що стосується сімейного стану самої Лоліти, то зараз вона в розлученні. 30 Квітня 56-річна Лоліта Мілявська і її чоловік 44-річний фітнес-тренер Дмитро Іванов нарешті офіційно закінчили шлюборозлучний процес через десять місяців судових тяжб.

Нагадаємо, що Лоліту застукали в машині з другом Пугачовою без штанів:"Давай, мій маленький".

Як повідомляла Politeka, самотня Лоліта вразила зовнішнім виглядом після скандального розлучення.

Також Politeka писала, що Лоліта кардинально змінила зовнішність через нового обранця.