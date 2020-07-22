Некоторым женщинам развод идет только на пользу и Лолита Милявская – не исключение

Певица Лолита Милявская поразила поклонников и зрителей своим появлением на фестивале «Славянский базар», который завершился в Витебске. Звезда похорошела и постройнела, что не могли не заметить поклонники, пишет Politeka.net

Появление Лолиты Милявской на фестивале «Славянский базар», который завершился в Витебске 20 июля, произвело фурор среди гостей. Милявская буквально «цветет и пахнет», как отметили поклонники – певица постройнела, посвежела и в целом, очень удачно обновила имидж. Глядя на улыбающуюся и стройную Милявскую, многие зрители отметили, что в данной ситуации развод пошел ей только на пользу.

Однако, не все поклонники одинаково позитивно отметили апгрейд образа Лолиты Милявской. Нашлись и те, кто в который раз раскритиковали одежду, образ и внешность певицы.

«Мне не нравится,как бы там не было ей 57 лет и так обтягивать себя уже не солидно,этим она только больше прибавляет себе возраст!» - пишут фолловеры.

«Как была бабища,так и есть!» - отмечают другие.

Кроме того, некоторые комментаторы обратили внимание на личную жизнь певицы и отметили, что с молодым мужем певица не стремилась обновлять себя, что могло повлиять на их отношения.

«А почему с мужем молодым не меняла себя, было все равно как рядом с ним выглядишь» - пишут комментаторы.

Еще люди вспоминали историю с мужем-альфонсом Дмитрием Ивановым и отметили, что все мужчины в жизни Лолиты Милявской «ведутся» только на ее деньги.

«Никак не поймёт бедолага, что мужики не ведутся на её фигуру (толстую или тонкую) они ведутся на её популярность, бабло, а уж сколько там кг ценного жира - им нар,,,ать...» - отмечают в Сети.

Напомним, развод певицы с пятым мужем – Дмитрием Ивановым, который был младше певицы на несколько лет, затянулся на 10 месяцев. Лишь в апреле 2020 года певица стала окончательно свободной и, по ее собственному признанию, наконец испытала огромное облегчение.

«Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна» - рассказал известный адвокат Сергей Жорин.

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