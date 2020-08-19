56-летняя Лолита Милявская решила круто изменить свою жизнь

Она снова станет невестой, правда на сцене. Певица сменила род основной деятельности, и вошла в состав актеров московского театра "Модерн". Лолита дебютирует в постановке режиссера Юрия Грымова по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба», где сыграет главную роль - купеческую дочь Агафью Тихоновну.

Режиссер рассказал, что остановил свой выбор на Лолите, потому что она имеет театральное образование и уже давно созрела для большой роли.

Сама же Лолита большой актрисой себя не считает и очень переживает.

«Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессией, потому что актриса я (далее нецензурно. — Прим. ред.). Но у меня есть большой плюс — во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю», — рассказала певица в комментарии «Дни.ру».

При этом напряженный график негативно сказался на состоянии Лолиты.

«У меня предынфарктное состояние, ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства», — призналась артистка.

Что касается семейного положения самой Лолиты, то сейчас она в разводе. 30 апреля 56-летняя Лолита Милявская и ее супруг 44-летний фитнес-тренер Дмитрий Иванов наконец-то официально закончили бракоразводный процесс спустя десять месяцев судебных тяжб.

Напомним, что Лолиту застукали в машине с другом Пугачевой без штанов: "Давай, мой маленький".

Как сообщала Politeka, одинокая Лолита поразила внешним видом после скандального развода.

Также Politeka писала, что Лолита кардинально изменила внешность из-за нового избранника.