Популярная певица Лолита Милявская показала горячий образ, в котором справляется с делами по дому

Как передает Politeka.net, она опубликовала пикантное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

56-летняя исполнительница не перестает эпатировать и удивлять поклонников забавными выходками. На этот раз она поделилась лайфхаком по стирке штор. Для демонстрации Лолита надела обтягивающее боди с яркой расцветкой, которое подчеркнуло все изгибы пышной знаменитости.

По словам певицы, первым делом придется снять шторы с карниза. Однако длинный продолговатый предмет в руках заставил ее завестись и показать несколько соблазнительных движений в стиле стриптиза, расставив ноги верхом на стуле.

"Странная вещь, когда ты видишь в руках карниз, почему то думаешь: я молоденькая, могла бы еще показать... Нет, лучше нагнуться и пойти в машинку все это забросить", - рассказала Лолита на видео.

Пользователи соцсети оценили выходку звезды в комментариях и многие нашли ее весьма остроумной:

"Лолита, Вы неподражаемы❤ У меня тоже бывают такие дни, когда внутри походки гуляет ветер. Хочется длинным мундштуком касаться мужского носа и ласково говорить: «пим». А бывают другие дни. Когда внутри походки гуляет окрошка. Тогда нужно надевать пилотку из газеты и отправляться на рынок. Там же, каменными плечами толкать прохожих. И, ни за что, не извиняться"; "Господи самая лучшая на земле ❤️❤️❤️❤️Люблю вас очень очень сильно ❤️❤️❤️😂"; "Ну огонь просто😍😍😍😂"; "Стройная красавица🌹🌹🌹"; "Ой не могу 😆😆😍🔥🔥 обожаю"; "Когда настроение хромает, достаточно зайти на Вашу страницу. Обожаю 😘💜💐🎈"; "Лола вы бомба 😁🔥".

Напомним, что Лолиту застукали в машине с другом Пугачевой без штанов: "Давай, мой маленький".

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о смерти легендарного певца, бросившего Пугачеву: «Скончался после…».

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