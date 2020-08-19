Українок змушують повернути отриману від держави матеріальну допомогу

Йдеться про гроші, які виплатили одиноким матерям. Про це розповів лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Арсен Ільїн на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував знімок листа, який прийшов його знайомій від Рівненського міського управління соціального захисту населення. У ньому зазначено, що за постановою Кабміну №632 від 22 липня був проведений перерахунок виплат, призначених на допомогу матерям-одиначкам на період карантину.

У тексті листа йдеться, що жінка отримала «зайву допомогу на дітей для одиноких матерів у сумі 2218 грн 00 коп». Від жінки вимагають, щоб вона повернула ці гроші на рахунок управління праці та соціального захисту населення протягом місяця.

При цьому підкреслюється, що якщо цього не станеться, гроші стягнуть в судовому порядку.

Зазначимо, українці приголомшені тим, що відбувається, вони розкритикували рішення влади, а тим, хто зіткнувся з подібним радять йти до суду.

"Дно...", "ганьба", "Дно пробито", "нехай подають до суду. У них банально немає коштів на сплату судового збору. А також вони не надали документ, який показує розрахунок перерахунку, тому їх вимога не є аргументованою і підлягає до виконанн", "То якась жесть, як треба себе не поважати, щоб останню копійку у дітей забрати. Повний треш", - пишуть в мережі.

Крім того, в Інтернеті відзначають, що подібне відбувалося з виплатами в Росії.

"Один в один рашка. Там з пенсіонерів, правда не через суд, а автоматично вираховували і мінусовали з чергової пенсії якісь суми. пенсіонери були в шоці, бігали по податкових службах, бо саме вона контролює державні виплати, але всіх посилали нах, як і інших пільговиків з тими самими проблемами», - пишуть в мережі.

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