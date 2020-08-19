Дыра в государственном бюджете Украины резко увеличилась, украинцам рассказали, как это скажется на выплатах

Так, план доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Среди главных причин называют то, что фактический курс гривны в январе-июне был ниже прогнозируемого, а также резкое снижение импорта.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% – до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы роста произошли за счет девальвации с начала года гривны к иностранным валютам.

Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что приведет к снижению финансовых возможностей для воплощения в жизнь других бюджетных программ

Отметим, недавно госбюджет-2020 был пересмотрен. Внего заложили дефицит на уровне 298,4 миллиарда гривен (раньше было 96,3 миллиарда). Он увеличился втрое.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак пояснил, что бюджет увеличили, поскольку, по подсчетам правительства, в связи с карантинными ограничениями для субъектов хозяйствования бюджет не получит около 150-200 млрд гривен дохода.

Расходы правительство не может сокращать, поскольку большая их часть социальные, их сокращение может вызвать недовольство в обществе. Поэтому правительство вынуждено увеличивать дефицит, но пенсии и другие выплаты продолжат финансировать.

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