Стало извсетно о новых выплатах для украинцев

Так, премии ожидают солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования СВ ВС Украины.

Уточняется, что военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, выплатят денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн.

Отметим, такое известие возмутило многих украинцев.

«Премии? За ранения?», «Я бы назвала это компенсациями, а не премиями», «Сразу и не придумаешь, на что столько бабла можно потратить», «Самое настоящее неуважение», «особенно суммы впечатляют... а как будут определять кому 1 а кому целых 4 тыс грн...», «Это какой-то троллинг», «Это же издевательство», «Плевок в лицо, а не премия», «Тем, кто рисковал своей жизнью, спасая Украины - премию в 1 - 4000 гривен, тем, кто рискует жизнью Украины, паразитируя на ней - по 300 - 500 тысяч», - пишут в Сети.

Напомним, военный ВСУ рассказал, чем опасна новая активная фаза на Донбассе: "90% боевиков..."

Как сообщала Politeka, украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."

Также Politeka писала, что украинские добровольцы рассказали о штурме Иловайска, кадры: "Укреплялись в центре, прямо в школе".