Украинок заставляют вернуть полученную от государства материальную помощь

Речь идет о деньгах, которые выплатили одиноким матерям. Об этом рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Арсен Ильин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал снимок письма, которое пришло его знакомой от Ровенского городского управления социальной защиты населения. В нем указано, что по постановлению Кабмина №632 от 22 июля был произведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина.

В тексте письма говорится, что женщина получила «излишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн 00 коп». От женщины требуют, чтобы она вернула эти деньги на счет управления труда и социальной защиты населения на протяжении месяца.

При этом подчеркивается, что если этого не произойдет, деньги взыщут в судебном порядке.

Отметим, украинцы ошеломлены происходящим, они раскритиковали решение властей, а тем, кто столкнулся с подобным советуют идти в суд.

«Дно…», «Позор», «Дно пробито», «Пусть подают в суд. В них банально нет средств на уплату судебного сбора. А также они не предоставили документ, который показывает расчет пересчета, поэтому их требование не является аргументированной и подлежащим к выполнению», «То какая-то жесть, как надо себя не уважать, чтобы последнюю копейку у детей забрать. Полный трэш», - пишут в Сети.

Кроме того, в Интернете отмечают, что подобное происходило с выплатами в России.

«Один в один Рашка. Там из пенсионеров, правда не через суд, а автоматически вычисляли и минусовали с очередной пенсии какие-то суммы. пенсионеры были в шоке, бегали по налоговым службам, поскольку именно она контролирует государственные выплаты, но всех посылали нах, как и других льготников с теми же проблемами», - пишут в Сети.

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