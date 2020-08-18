Получателей социальной помощи и льгот ждут нововведения

Первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью, что планируется создать единый реестр льготников и получателей соцпомощи.

Как отметил Выскуб, в Министерстве хотят расширить автоматизацию сферы соцзащиты. В частности, все виды выплат должны быть пересмотрены, и переведены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра.

Также замминистра поддал критике инициативу Всемирного банка, в рамках которой в Министерстве соцполитики проводится автоматизация. Сумма проекта оценивается в примерно 300 млн долл.

Как сообщил Выскуб, проекты Всемирного банка неэффективны ведь охватывают только Министерство соцполитики, при этом оставляя без внимания Пенсионный фонд, Службы нетрудоспособности и другие соцфонды.

Замминистра сообщил, что была проведена автоматизация "кусочка сферы соцзащиты за сумасшедшие средства".

Выскуб сообщил, что на данный момент Минцифры выделило 12 важных отраслей для автоматизации реестров, которые касаются и налоговой.

Ранее мы писали, что украинки-матери смогут уйти на пенсию по особым условиям. Это касается двух категорий женщин. В частности, матерям с пятью и более детьми можно выйти на пенсию в 50 лет.

Отметим, что сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял постановление, согласно которому меняется формула предоставления социальной помощи.

Так, будут учитываться в семье: заработная плата, денежные выплаты военных, стипендии, пенсии и даже соцпомощь с пособиями по безработице.

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