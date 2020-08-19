Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала себе і розповіла про кастинг

На фото Даша позувала в мереживній блузці з величезним декольте. Ульянова показала себе по пояс і не соромилася демонструвати пишний бюст, що напевно змусила чоловіків затамувати подих. Образ красуня доповнила сережками у вигляді пір'я, яскравим мейкапом, а волосся зібрала в хвіст. Як можна зрозуміти, зірка зараз знаходиться в Барселоні, Іспанія. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Холостяк 11 Кастинг у розпалі.

Дівчатка, хто мріяв, хто питав, хто хотів теж опинитися в казці? Зараз або ніколи!",- написала Ульянова під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я напевно сходжу"," туди беруть з хорошим фінансовим рівнем)"," а як же холостячка?", "Пішла б із задоволенням, так чоловік не пускає", " звичайних дівчат не беруть. Нецікаво так", "Яка ти красива"," казка", " Чому ти така красива?".

Повідомлялося, що екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала зворушливу зустріч з колишньою конкуренткою.

Днями відбулася несподівана зустріч Даші з Аліною, яку запам'ятали, як юну красуню раніше не мала серйозних стосунків. Дівчина підкорює фанатів в соцмережі Instagram і цей раз не став винятком.

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