Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась роскошным кружевным бельем

Она опубликовала пикантные кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Красотка не перестает радовать поклонников все новыми и новыми соблазнительными образами, а для этого регулярно обновляет своей гардероб. На этот раз Даша Ульянова приобрела комплект нижнего белья красного цвета, примерила его на свои великолепные формы и поспешила показать его всем желающим.

Победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком сделала селфи-видео в спальне, позируя в одних лишь в трусах и бюстгальтере. В отражении зеркала хорошо видны ее стройная фигура и распущенные волосы. Судя по описанию, Даше Ульяновой очень понравился новый комплект: "Я влюбилась".

Недавно знаменитость отправилась на отдых, где регулярно делилась с поклонниками новостями и интересными кадрами. Так Даша нарядилась в черный комбинезон, а затем решила в очередной раз показать свою гибкость и спортивную форму на фоне озера Синевир.

Она сделала вертикальный шпагат. чем напомнила скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову. Впрочем, многим понравился гимнастический этюд Даши Ульяновой.

Напомним, победительница "Холостяка" Даша без капли стыда показала загорелое тело в мини-пижаме: фото из спальни.

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".