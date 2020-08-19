Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя и рассказала о кастинге

На фото Даша позировала в кружевной блузке с огромным декольте. Ульянова показала себя по пояс и не стеснялась демонстрировать пышный бюст, что наверняка заставило мужчин затаить дыхание. Образ красотка дополнила серьгами в виде перьев, ярким мейкапом, а волосы собрала в хвост. Как можно понять, звезда сейчас находится в Барселоне, Испания. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Холостяк 11 Кастинг в разгаре.

Девочки, кто мечтал, кто спрашивал, кто хотел тоже оказаться в сказке? Сейчас или никогда!", - написала Ульянова под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я наверное схожу", "Туда берут с хорошим финансовым уровнем)", "А как же холостячка?", "Пошла бы с удовольствием, так муж не пускает", "Обычных девушек не берут. Неинтересно так", "Какая ты красивая", "Сказка", "Почему ты такая красивая?".

Сообщалось, что экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала трогательную встречу с бывшей конкуренткой.

На днях состоялась неожиданная встреча Даши с Алиной, которую запомнили, как юную красотку ранее не имевшую серьезных отношений. Девушка покоряет фанатов в соцсети Инстаграм и этот раз не стал исключением.

Напомним, Даша Ульянова из «Холостяка» в одном белье пошалила в спальне, Максу Михайлюку и не снилось

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