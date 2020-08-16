Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала фигуру в одной лишь пижаме

Даша прославилась благодаря победе на проекте "Холостяк", а в пост-шоу после рассказа об измене экс-холостяка Михайлюка на шоу стала еще и любимицей многих девушек, сочувствующих ей из-за печально закончившихся отношений.

Впрочем, сама Даша пережила разрыв с мужчиной достаточно быстро, успела прославиться также в Инстаграм своими шпагатами в стиле Анастасии Волочковой и продолжает пополнять профиль яркими фото.

Также Даша не боится показывать себя в разных образах, раздеваться перед камерой и восхищать стройной фигурой после похудения во время рекламы того или иного товара. Победительница "Холостяка" в этот раз похвасталась белоснежной тонкой пижамой и покрутилась перед зеркалом, чтобы подчеркнуть свои формы в очередном домашнем образе.

Не так давно девушка отправилась на отдыхе, откуда активно делится яркими фото и рассказывает интересные факты. Позируя в черном комбинезоне, Даша решила в очередной раз подчеркнуть то, что занимается гимнастикой и планирует показывать свои шпагаты всегда и в самых разных местах, что напоминает привычку скандальной балерины Анастасии Волочковой.

«Озеро Синевир - глаз Украинских Карпат 🧿 Вы рекомендовали - мы поехали 😉 Честно, это невероятно красивое место. 100% заслуживает быть в списке чудес Украины 😍 Вы только представьте, озеру Синевир близко 10 тысяч лет и образовалось оно ещё в послеледниковый период, - сказал нам гид 😉.

А ещё у этого места есть романтическая, но грустная легенда: вода в озере появилась от слёз графини Синь, на месте, где был убит её возлюбленный - простой пастух Вир. Если сложить имена двух влюблённых, получится название «Синевир».

Как бы там ни было, это озеро просто must visit для посещения. Обязательно побывайте здесь ♥️ P.S «Даш, снова шпагат на фото?», какой смысл в ваших сообщениях, если всё равно шпагату быть 😀», - рассказывает Даша.

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