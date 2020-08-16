Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала фигуру в одной лишь пижаме
Даша прославилась благодаря победе на проекте "Холостяк", а в пост-шоу после рассказа об измене экс-холостяка Михайлюка на шоу стала еще и любимицей многих девушек, сочувствующих ей из-за печально закончившихся отношений.
Впрочем, сама Даша пережила разрыв с мужчиной достаточно быстро, успела прославиться также в Инстаграм своими шпагатами в стиле Анастасии Волочковой и продолжает пополнять профиль яркими фото.
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини: «Ангел»
Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ
В "Квартале 95" раскрыли любопытные подробности о Елене Кравец и Юзике: "Она ходила..."
Также Даша не боится показывать себя в разных образах, раздеваться перед камерой и восхищать стройной фигурой после похудения во время рекламы того или иного товара. Победительница "Холостяка" в этот раз похвасталась белоснежной тонкой пижамой и покрутилась перед зеркалом, чтобы подчеркнуть свои формы в очередном домашнем образе.
Не так давно девушка отправилась на отдыхе, откуда активно делится яркими фото и рассказывает интересные факты. Позируя в черном комбинезоне, Даша решила в очередной раз подчеркнуть то, что занимается гимнастикой и планирует показывать свои шпагаты всегда и в самых разных местах, что напоминает привычку скандальной балерины Анастасии Волочковой.
«Озеро Синевир - глаз Украинских Карпат 🧿 Вы рекомендовали - мы поехали 😉 Честно, это невероятно красивое место. 100% заслуживает быть в списке чудес Украины 😍 Вы только представьте, озеру Синевир близко 10 тысяч лет и образовалось оно ещё в послеледниковый период, - сказал нам гид 😉.
А ещё у этого места есть романтическая, но грустная легенда: вода в озере появилась от слёз графини Синь, на месте, где был убит её возлюбленный - простой пастух Вир. Если сложить имена двух влюблённых, получится название «Синевир».
Как бы там ни было, это озеро просто must visit для посещения. Обязательно побывайте здесь ♥️ P.S «Даш, снова шпагат на фото?», какой смысл в ваших сообщениях, если всё равно шпагату быть 😀», - рассказывает Даша.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"