Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк вместе с молодой моделью Дарьей Хлистун отправился на отдых

Некоторое время назад мужчина засветился с моделью во время их романтичного вечера. После этого слухи об отношениях пары начали распространяться молниеносно. Молодой пилот не стал долго скрываться и затем засветился с Дарьей еще раз во время отдыха с другом Григорием Решетняком на отдыхе с друзьями у бассейна.

После этого пара официально подтвердила, что они вместе и даже поделилась в разделе Стори несколькими совместными фото. Тем не менее, холостяка серьезно высмеивают за отношения с молодой моделью, так как считают, что она слишком юна для Макса.

Новые кадры из отдыха пары на Западной Украине также всполошили сеть. Позируя вместе на воздушном шаре, они выглядели непринжденно и счастливо. Также фотоколлаж со счастливой парой вызвал целую бурю в сети, ведь многие осуждают Макса за то, как он поступил с Дашей Ульяновой.

Вот что отвечают фанаты:

«Красивые👍🔥🔥», «Дві різні людини, "я так бачу"», «Эта ему точно борщи варить будет 😆», «После этой у него ещё не одна будет», «Не очень 😵как то ,,натянутые, эмоции,не настоящие 😎», «Он что её удочерил. Ей же сопли можно подтирать. Не плохая девочка,но не для него. Эта уж точно далека от семейного быта», «Очень красивая пара,будьте счастливы!!!!👍😉», «Она вообще ему не подходит», «Ужасная пара с Дашей Ульяновой было лучше»,

Напомним, в финале проекта мужчина выбрал амбициозную и молодую гимнастку Дашу. Девушка принялась публиковать кадры с кольцом и интриговать сеть заявлениями. Однако на пост-проекте выяснилось, что пара распалась очень быстро после завершения "Холостяка" по причине измены Макса.

Даша рассказала, что молодой мужчина имел интимную связь с одной из учасниц на шоу во время съемок. Посчитав это предательством, девушка не смогла простить такого поведения и разорвала отношения. Спустя пару недель после известия об этом, мучижна засветился с новой избранницей - молодой моделью Дарьей Хлистун.

В сети на фан-аккаунтах специально публикуются снимки из встреч мужчины с девушкой, однако поклонников интересуют куда больше кадры из фотосессий артиста. Последнее появившееся в сети фото, на котором Макс уложил к себе на колени девушку без белья, буквально взорвался от гневных комментариев

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".