Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк вместе с молодой моделью Дарьей Хлистун полетал на воздушном шаре
Больше месяца пару активно обсуждают за их отношения. Как известно, в финале проекта "Холостяк" мужчина выбрал амбициозную и молодую гимнастку Дашу, оставив Дану и сделав свой выбор не в ее пользу.
Ульянова же принялась публиковать кадры с кольцом и интриговать сеть заявлениями. Однако на пост-проекте выяснилось, что пара распалась очень быстро, фактически сразу после завершения "Холостяка" по причине измены Макса (мужчина имел интимную связь на съемках с одной из учасниц).
После расставания сам Макс долго не "горевал" и завел новые отношения с молодой 25-летней моделью Дарьей Хлистун, которую тут де принялись критиковать за ее образы, молодой внешний вид и каждое появление с экс-холостяком.
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Даша также отправилась с ним несколько дней назад на Западную Украину вместе с мужчиной, где полетала на воздушном шаре, отдохнула в компании друзей и удивила домашним видом во время посиделок после прогулки.
Некоторое время назад на фан-аккаунтах Михайлюка и шоу "Холостяк" появилось новое фото мужчины с Дашей. На представленном кадре приодетая пара мило прижималась друг к другу и счастливо улыбалась на камеру. Стройная модель позировала в модном платье "ночнушке" из шелка.
В сети тут же принялись обсуждать образ скандальной пары и отмечать, что победительница "Холостяка" Даша Ульянова подходила Михайлюку больше, чем модель:
«Новое фото Макса и его девушки Даши. Они смотрятся вместе?», - сообщается на фан-странице Холостяка.
Вот что отвечают пользователи:
«Боже мой, не завидуйте! Хорошая девушка. Ему лучше знать подходит она ему или нет!», «Главное чтоб она борщ умела готовить😅», «Как он её любит! Прелесть 😍❤️», «Умеет борщ варить и деньги доить😊😊😊», «Ничего. С Богданой была бы пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂».
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".