Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева поставила на место Катерину Репяхову

На своей странице в социальной сети Фейсбук женщина, которая 9 августа похоронила 21-летнего сына Павла, не смогла больше выдержать лицемерия новой жены отца ее ребенка и дала той «добро» на свой дальнейший пиар.

Она опубликовала несколько видео со страницы Репяховой в сториз Инстаграм, в которой та, сидя в наряде темного цвета рассуждает о том, что такое боль утраты и осуждает общество за то, что оно «заставляет демонстрировать вот это горе».

«Мы должны еще кому-то доказать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя так, чтобы кто-то не подумал «А вдруг ему не плохо». Понимаете, в чем абсурд? То есть мы остерегаемся, дабы не привлечь опять какой-то негатив, вернуться к нормальной жизни. Получается, что общество заставляет нас как можно дольше находиться в каком-то таком подавленном состоянии, в плохом состоянии. Тогда это правильно, тогда это хорошо», – философствует она.

На втором видео Репяхова в той же машине рассуждает, с чего начать, чтобы вернуться снова в инстаграмную жизнь, как начать снимать сториз и нужно ли это вообще:

«Сколько нужно ждать, чтобы все ненормальные угомонились, и чтобы я не получила определенную дозу негатива, потому что вот сегодня на протяжении дня я думала что-то снять, там как мы пообедали, например. Потом подумала, что начнут писать типа «Вы что, кушаете еще? У вас, типа, горе, а вы тут, типа, еду едите. Вы что, не голодаете? Вы что, не на воде разве?». И я не понимаю вот, правда, что снимать, о чем говорить. Хотя, с другой стороны я прекрасно понимаю, что я не должна никого слушать».

В свою очередь убитая горем мать написала:

«Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, потому что к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай чёрную одежду и живи так , как ты жила все это время! Не позорься!».

Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться , потому что к моему горю ты не имеешь никакого... Gepostet von Лора Созаева am Samstag, 15. August 2020

В комментариях пользователи поддержали Ларису, осудив подобные изречения Репяховой.

Как известно, сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой Павел скончался 7 августа после безуспешной борьбы с раком позвоночника.

Напомним, состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.

Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото