Діра в державному бюджеті України різко збільшилася, українцям розповіли, як це позначиться на виплатах

Так, план доходів державного бюджету в першому півріччі 2020 року не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%, повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Серед головних причин називають те, що фактичний курс гривні в січні-червні був нижче прогнозованого, а також різке зниження імпорту.

За даними Рахункової палати, загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу в першому півріччі збільшився на 13,6% – до 2,3 трильйона гривень. При цьому 60% суми зростання відбулися за рахунок девальвації з початку року гривні до іноземних валют.

Витрати на погашення та обслуговування боргу склали 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету в першому півріччі 2020 року, що призведе до зниження фінансових можливостей для втілення в життя інших бюджетних програм

Зазначимо, нещодавно держбюджет - 2020 був переглянутий. Цього заклали дефіцит на рівні 298,4 мільярда гривень (раніше було 96,3 мільярда). Він збільшився втричі.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, що бюджет збільшили, оскільки, за підрахунками уряду, у зв'язку з карантинними обмеженнями для суб'єктів господарювання бюджет не отримає близько 150-200 млрд гривень доходу.

Витрати уряд не може скорочувати, оскільки більша їх частина соціальні, їх скорочення може викликати невдоволення в суспільстві. Тому уряд змушений збільшувати дефіцит, але пенсії та інші виплати продовжать фінансувати.

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