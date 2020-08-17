Украинцам назвали топ вакансий, где предлагают хорошую заработную плату

Об этом со ссылкой на популярный портал поиска работы пишет finance.ua.

Инженер-конструктор. Обещают зарплату от 50 тыс. грн и официальное оформление. Среди требований - опыт работы от 3 лет, высшее авиационное образование. Также кандидат должен работать в специальных программах.

Администратор YouTube-канала. Винницкая компания ищет специалисты, который будет разрабатывать сценарии для видео, монтировать ролики, продвигать канал. Требования к кандидатам следуюзие: опыт работы с SMM-стратегиями, владение Adobe Premier или Final cut, Photoshop. Преимуществом будет знание английского языка. Предлагают зарплату 56 тыс. грн.

Стоматолог-ортопед. Стоматологическая клиника ищет специалиста с высшим образованием, который прошел интернатуру. Обещают платить 100-150 тыс. грн. В неделю нужно отработать минимум 4 смены.

Руководитель отдела маркетинга в онлайн школе английского языка может получать 80 тыс. грн. Человек должен руководить развитием каналов маркетинга, строить гипотезы и проверять их на практике. Требуется специалист с опытом управления командой.

Бизнес-аналитик. Компания, которая занимается веб-разработками, ищет в Запорожье специалиста, который будет работать на американский рынок. Кандидат должен знать английский, иметь аналогичный опыт работы от 2 лет. Работать придется после 17:00. За такую работу предлагают зарплату на уровне 55-83 тыс. грн.

Отметим, как сообщил Пенсионный фонд в пятницу, 14 августа, средняя зарплата в Украине увеличилась за месяц (в июне по сравнению с маем) на 1651 гривну – до 11 197 гривен.

При этом Государственная служба статистики сообщила, что задолженность по выплате заработной платы на 1 июля составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на 1 июня.

Больше всего задолженности за указанное время выросла в Ровенской (на 41,2% до 14,36 млн грн), Черновицкой (на 24,1% до 4,68 млн грн), Львовской (на 14,7% до 84,74 млн грн), Запорожской (на 14% до 137,96 млн грн), Хмельницкой (на 13,3% до 11,42 млн грн), Тернопольской (на 11,3% до 34,3 млн грн), Черниговской (на 8,8% до 17,4 млн грн), Кировоградской (на 8,6% до 14,7 млн грн), Одесской (на 8,1% до 76,99 млн грн) областях.

Добавим также, что власть обещала украинцам, что с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц.

А уже с 1 января 2021 года минимальная оплата труда может вырасти до 6 тысяч гривен в месяц.

При этом некоторые эксперты уверенны, что оснований для такого резкого повышения нет, более того, это не предусмотрено в бюджете и может привести к негативным последствиям.

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