Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На фото Кайлі позувала в чорних трусиках і ТОПі. Красуня сиділа на ліжку, нахилившись у бік камери. Дженнер залишила волосся розпущеним і взялася за них рукою. На другій фотографії красуня вже напівлежачи показала себе і потягнулася до фотографа, вигинаючись ще більше. Дженнер зробила губи качкою, роблячи знімок трохи грайливим. На третьому кадрі Кайлі вже просто показала свою зовнішність, влаштувавшись зручніше на ліжку. Красуню видно було по бюст і вона просто дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Звідки ці фото?", "Чому ти підтримуєш пластик?", "Ніхто не любить", "Базова і пластикова", "Люблю її", "Love it", " Привіт, дитинко, як ти? Доброї ночі", "цілу, тебе теж", "мені подобається", "тобі одній краще, набагато краще", "ти виглядаєш так серйозно", "Hermosa".

Раніше ми повідомляли, що американська ікона стилю і модель Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігурою в крихітному купальнику.

Так, красуня позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні принади у всій красі. Модель в цей момент купається під літнім душем, застигши в пікантній позі.

Нагадавши, Кендалл Дженнер в бікіні спокусливо нагнулася і показала себе у всій красі

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в незвичайному вбранні без ліфчика показала, як пишається своїми " персиками"

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