Известная модель Кайли Дженнер показала себя, порадовав фанатов необычным образом

На фото Кайли позировала в штанах, топе и накидке черно-белого цвета. Образ Дженнер дополнила стильными очками и смелым мейкапом. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя самое интересное. И есть что увидеть, так как топ у красотки был на веревочках в зоне декольте, поэтому пышный бюст чуть-ли не выпрыгивал из узкой ткани. Об этом сообщает Politeka.net с отсылкой на профиль звезды в Интернете.

Пользователи ничего не писали в комментариях и не лайкали фотографию, но под другими публикациями всегда хвалят красоту девушки:



«Такая аппетитная», «Просто шикарная дамочка», «Боже, какая ты идеальная », "Кайли Дженнер, ты просто потрясающая".

Мы сообщали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер пошалила в узеньком комбинезоне.

На свежем кадре красотка решила показать гордости в обтягивающем наряде без нижнего белья.

Модель появилась в комбинезоне на миниатюрных бретелях. Свободная ткань обтянула громадную грудь звездочки.

Сообщалось, что одна из самых попуплярных моделей планеты Земля, бизнесменша Кайли Дженнер удивила пикантным ранним фотоснимком, порадовав фанатов откровениями.

Девушка легла в ванну, которая находилась возле ограждения, заросшего симпатичными зелеными растениями. Рядом возле ванны лежал купательный костюм красотки.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия

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