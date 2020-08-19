Известная модель Кендалл Дженнер показала себя и рассказала об алкоголе

На фото красотка была в купальнике, позируя на лошади. Кендалл скакала на жеребце по побережью, позируя на фоне горизонта. На втором снимке можно увидеть напиток сделанный из сока и рома. На третьем кадре Дженнер показала свою пятую точку в море, соблазнительно выгнувшись в бикини. На четвертом снимке модель позировала перед зеркалом в смелом черном топе и юбке, а образ дополнила шляпкой. На последнем фото красотка уже лежала в гамаке и демонстрировала идеальные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ромовый пунш с моим именем на нем", - подписано фото.

Фанаты, включая Ратаковски, поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Содержание чистое на этом боссе", "Хорошо, я мертв", "Удивительно", "Много декораций, хорошая картинка", "Божечки, Кендалл, я пью пушн с ромом", "Из чего состоят мечты", "Очень здорово, Кендалл", "Умереть от красоты", "Мамочка"

Сообщалось, что известная модель Кендалл Дженнер предстала перед пользователями сети в откровенных образах.

Кендалл примерила бикини черного оттенка, которое едва прикрывало ее аппетитное тело. Пышная грудь, роскошные бедра и тонкая талия красавицы стали главной изюминкой снимков.

Напомним, Кайли и Кендалл Дженнер прикоснулись друг к другу ради жаркого фото в белье

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