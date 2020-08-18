Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покрутилась в обтягивающем комбинезоне

Шикарная Кайли Дженнер заворожила своими формами миллионы фанатов, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила показать достоинства в облегающей одежде без белья.

Модель предстала в комбинезоне на тонких бретельках. Легкая ткань обтянула большую грудь знаменитости, а также тонкую талию и бедра красивой формы.

Кайли повернулась спиной к камере, засветив пикантный вырез. Огромный разрез едва ли не открывал виды на самое интимное, при этом подчеркнув упругие ягодицы.

Пикантные разрезы по бокам брюк, давали понять, что красотка позирует без белья.

Модель активно крутилась перед камерой, показывая самые аппетитные изгибы.

При этом нельзя не отметить, что модель была с длинными волнистыми волосами, прибрав их в невысокий хвостик.

Завершали образ различные украшения и фирменный макияж.

"Кареглазая девушка", - подписала фото Дженнер.

За 11 часов пост собрал почти семь миллионов лайков и много комментариев.

"Вау, как завораживает", - написали пользователи сети.

Пользователи сети писали звезде, что она шикарная и достойна только внимания и любви.

Напомним, Кайли Дженнер позирует без белья, прикрыв внушительного размера округлости руками. На голове у модели красуется шляпа с вуалью. Сама звезда при этом томно смотрит в кадр.

Фотографию она никак не подписала.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.

Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье