Українці просять Нацбанк припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень і повернутися до банкнот

Відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента.

"Нові монети створюють непотрібні незручності в житті громадян, вносять дискомфорт при здійсненні фінансових операцій. Також нові монети є поштовхом до інфляції та знецінення грошей. Ми вважаємо, що у всіх питаннях органи влади потрібні впроваджувати ті рішення, які влаштовують громадян і йдуть на користь країни, а не демонструвати свою неповноцінність перед іншими країнами", - йдеться в тексті звернення автором якого є Микита Шнайдер.

Станом на ранок 19 серпня петицію підтримали своїми голосами 102 людини. До зупинки збору підписів залишилося 86 днів. Щоб петиція потрапила на розгляд, вона повинна зібрати 25 тисяч підписів.

Зазначимо, це вже не перший раз українці висловлюють невдоволення новими грошима.

Раніше Нацбанк вже давав відповідь щодо нових монет.

Зокрема, там пояснили колір монет. Відзначається, що їх зробили саме такими для того, щоб вони відрізнялися від 10, 25 і 50 копійок. Крім того, монети повинні відрізнятися і від монет інших країн, щоб уникнути шахрайських схем.

У Нацбанку також додали, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців. Все це повинно допомагати розрізняти їх.

Нагадаємо, монети номіналом одна і дві гривні з'явилися в обігу ще в 2018 року. У 2019 українці почали користуватися монетою номіналом 5 гривень, а 3 червня 2020 року в обігу з'явилася монета номіналом десять гривень.

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