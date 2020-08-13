Украинских пенсионеров, которые до законного выхода на отдых не наберут необходимого минимума рабочего стажа, ждут специальные выплаты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, в постановлении №261 говорится о том, что такие пенсионеры могут рассчитывать на специальную социальную помощь. Ее размер составляет 30% от прожиточного минимума. Сейчас это 513 грн (минималка сейчас 1717 грн – ред.).
Однако, чтобы получить выплаты, государство установило три специальных требования: получить деньги смогут украинцы, достигшие 65 лет и не имеющие права на пенсию. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения.
Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!"
"Сама не дышит": врачи спасают жизнь известной соперницы Пугачевой, откровения близких о несчастье
Знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус: "Мужики в шоке"
Перерасчет пенсий, в ПФУ разъяснили, что надо срочно сделать, чтобы не потерять деньги: "Придется обратиться в..."
Вторым требованием является то, что человек не должен получать пенсию.
И третье – человек должен быть малообеспеченным. То есть, за последние шесть месяцев его уровень дохода не должен превышать прожиточного минимума.
В то же время, если после получения помощи, уровень дохода не будет дотягивать до «минималки», пенсионеру будут начислены дополнительные выплаты. Однако в этот раз размер выплат будет совершенно крохотным.
Напомним, что украинцам нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд, список изменений: «В течение 10 дней...»
А еще Politeka сообщала, что выплата пенсии может быть прекращена, украинцев предупредили о проблемах: "В течение 10 дней...".