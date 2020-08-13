Украинских пенсионеров, которые до законного выхода на отдых не наберут необходимого минимума рабочего стажа, ждут специальные выплаты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, в постановлении №261 говорится о том, что такие пенсионеры могут рассчитывать на специальную социальную помощь. Ее размер составляет 30% от прожиточного минимума. Сейчас это 513 грн (минималка сейчас 1717 грн – ред.).

Однако, чтобы получить выплаты, государство установило три специальных требования: получить деньги смогут украинцы, достигшие 65 лет и не имеющие права на пенсию. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения.

Вторым требованием является то, что человек не должен получать пенсию.

И третье – человек должен быть малообеспеченным. То есть, за последние шесть месяцев его уровень дохода не должен превышать прожиточного минимума.

В то же время, если после получения помощи, уровень дохода не будет дотягивать до «минималки», пенсионеру будут начислены дополнительные выплаты. Однако в этот раз размер выплат будет совершенно крохотным.

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