Минимальная сумма помощи на сегодня составляет 1000 гривен

Министерство экономики совместно с Государственной службой занятости проинформировало граждан о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные лица, передает Рoliteka.net со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что большинство центров занятости, размещенных в «зеленой» зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно было заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте Центра. Так, граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием в Центр оригиналы документов:

- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

- учетная карточка налогоплательщика;

- трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);

- диплом или другой документ об образовании и военный билет (при необходимости).

Отдельно акцентируется, если безработному до 35 лет, и у него нет страхового стажа в силу того, что до этого работал неофициально, то ему назначат пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс. грн, после этого - 650 грн) сроком на 180 календарных дней.

Тем, кто старше 35 лет и без страхового стажа, выплаты не предусмотрены.

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Напомним, что пенсионеров в Украине предупредили об изменениях, нужно срочно обратиться в ПФУ.

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