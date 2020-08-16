Минимальная сумма помощи на сегодня составляет 1000 гривен
Министерство экономики совместно с Государственной службой занятости проинформировало граждан о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные лица, передает Рoliteka.net со ссылкой на сайт ведомства.
Отмечается, что большинство центров занятости, размещенных в «зеленой» зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.
В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно было заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте Центра. Так, граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием в Центр оригиналы документов:
Кароль впервые заговорила о будущем муже, видео: "Часть моего сердца умерла навсегда"
Полуголая Бузова неудачно перекрестилась перед выходом на сцену, кадры позора: "Батюшка, ау!"
Сразу две угрозы для курса валют, что будет с гривной в ближайшее время: "Впервые за много лет..."
Ивлеева из «Орла и решки» с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…»
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
- учетная карточка налогоплательщика;
- трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
- диплом или другой документ об образовании и военный билет (при необходимости).
Отдельно акцентируется, если безработному до 35 лет, и у него нет страхового стажа в силу того, что до этого работал неофициально, то ему назначат пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс. грн, после этого - 650 грн) сроком на 180 календарных дней.
Тем, кто старше 35 лет и без страхового стажа, выплаты не предусмотрены.
Ранее мы сообщали, в Украине пенсии и субсидии начнут рассчитывать по-новому в следующем году.
Так, с 1 июля 2021 базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий будут предлагаться установить на отметке 2100 гривен.
Кабмин прописал в соответствующем законопроекте, как именно в стране хотят изменить подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения.
Напомним, что пенсионеров в Украине предупредили об изменениях, нужно срочно обратиться в ПФУ.
Как Politeka сообщала, что дополнительные выплаты украинцам без пенсии, кому и как можно получить деньги: "Если не хватает стажа..."