31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, сценічний псевдонім якого Кончіта Вурст, розбурхав новим фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Нойрвіт позує в піджаку на голе тіло. Предмет гардероба розтягнутий і оголює груди артиста.

При цьому він використовував яскравий аксесуар, який привернув багато уваги фоловерів. На шиї артиста масивний золотий ланцюг. У коментарях пишуть, що така прикраса виглядає вельми незвично на кінчите.

Фоловерам новий образ співака припав до душі. Тамаса Нойвірта щедро обдарували компліментами.

"Який красень", "Який же Ти гарний, Том", "Ти такий гарний", "я так тебе люблю. І я дуже вдячний вам за все і за ту силу, яку ви даєте всім нам кожен день. Ця сила в ваших очах, думках... у вашому серці. Я шалено люблю вас і пишаюся тим, що всі ці 7 років є частиною вашої спільноти», «Чудово», «Приголомшливий, прекрасний», «Ти прекрасний», «Завжди красень», "Дуже свіжі кольори на сорочці, ніби це дитяча аплікація..., різнокольорові морські камені та серця... тло, як синє море... Том, ти капітан, золотий ланцюжок як символ ... а волосся у вас як вітер, вони схожі на білі вітрила, а може, хмари, або морська піна... дякую Тому за ці вечірні фантазії:)... Бажаю вам затишної і красивої ночі, Томе", - пишуть в коментарях.

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