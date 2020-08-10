Певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, похвастался обнаженным видом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страничку артиста.

Артист поделился несколькими пикантными луками.

На одном из снимков Кончита Вурст позирует в черном боди с кружевными вставками. Сверху наброшена шуба. На ногах артиста – высокие красные сапоги с узким носком и на шпильке.

На другом фото Томас Нойвирт в образе Кончиты Вурст идет в черном круженном белье, поверх которого распахнут светлый плащ. Обут артист в высокие черные сапоги на шпильке.

Отметим, кадры произвели настоящий Фурор в сети.

«О Боже! Это слишком красиво. Я даже не знаю что сказать. Идеальное тело! Кончита и Том прекрасны! 💋💞», «Лучшая серия ваших фотографий за долгое время», «Вот Это Да! Ты выглядишь так потрясающе! ❤️🔥Какой взгляд! 💥 Женское и мужское начало в идеальном сочетании. 🙌 Безумие! 🚀», «Привет, Богиня», «Очень горячо», «Честно отличные фотки и невероятная фигура», - засыпали артиста комплиментами в Сети.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.

Как сообщала Politeka, победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".

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