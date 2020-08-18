Популярна українська виконавиця Оля Полякова похвалилася розкішними формами в пікантному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чуєте музло? Це робить моя Аліса. Особисто сама", - коротко говорить співачка.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Полякова позує в купальнику, лежачи на животі. Через це в кадр потрапили розкішні вигини красуні.

При цьому співачка "танцює" головою в ритм, після чого показує, як музикою займається її молодша дочка Аліса. Однак Шанувальники не могли що-небудь відповісти, оскільки фігурою красуня посвітила у себе в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, виконавиця Оля Полякова порадувала шанувальників сміливим образом.

Красуня дала концерт в популярному клубі Одеси, здивувавши шанувальників сміливим образом. Для виступу Полякова вибрала костюм морської цариці. Вона одягла лускатий корсет, який вигідно підкреслив пишний бюст співачки і її ідеальну фігурку. На голові у Полякової красувала корона, а на ногах колготки в сіточку. На фото і відео видно, що співачка запалювала на сцені, радуючи своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

Також Politeka писала, що Полякова в маленькому бікіні покрутилася на камеру, спокусливі кадри:»Давайте все...".

А ще Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото.