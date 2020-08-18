Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошными формами в пикантном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Слышите музло? Это делает моя Алиса. Лично сама», - коротко говорит певица.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Полякова позирует в купальнике, лежа на животе. Из-за этого в кадр попали роскошные изгибы красотки.
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При этом певица «танцует» головой в ритм, после чего показывает, как музыкой занимается ее младшая дочь Алиса. Однако поклонники не могли что-либо ответить, поскольку фигурой красотка посветила у себя в Сторис.
Как сообщалось до этого, исполнительница Оля Полякова порадовала поклонников смелым образом.
Красотка дала концерт в популярном клубе Одессы, удивив поклонников смелым образом. Для выступления Полякова выбрала костюм морской царицы. Она надела чешуйчатый корсет, который выгодно подчеркнул пышный бюст певицы и ее идеальную фигурку. На голове у Поляковой красовала корона, а на ногах колготки в сеточку. На фото и видео видно, что певица зажигала на сцене, радуя своих поклонников.
Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».
Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».
А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.