Популярная украинская исполнительница Оля Полякова порадовала поклонников смелым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала кадры со своего выступления в Одессе. Красотка дала концерт в популярном клубе, удивив поклонников смелым образом. Для выступления Полякова выбрала костюм морской царицы. Она надела чешуйчатый корсет, который выгодно подчеркнул пышный бюст певицы и ее идеальную фигурку. На голове у Поляковой красовала корона, а на ногах колготки в сеточку. На фото и видео видно, что певица зажигала на сцене, радуя своих поклонников.

Стоит отметить, что эпатажная певица Леди Гага могла бы позавидовать костюмам Поляковой.

Фаны не смогли оставить комментарии под видео, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Оля Полякова порадовала поклонников фото из повседневной жизни. Певица позировала в шляпе, очках и купальнике, который практически не скрыл роскошный бюст знаменитости.

Кроме этого, недавно Полякова поделилась фото, на котором показала свою фигуру во всей красе. Как известно, певица активно занимается спортом и даже запустила свой авторский марафон. Чтобы продемонстрировать свои достижения Ольга сфотографировалась в бикини, которое подчеркнуло самые сладкие места певицы. Она встала на носочки, чтобы фигура казалась еще стройнее.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.