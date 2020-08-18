Українців попередили про перерахунок мінімальної зарплати, видавати гроші хочуть вже найближчим часом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на законопроєкт № 3963-1, опублікований на сайті парламенту.

Так, текст документа передбачає, що розмір мінімальної заробітної плати має бути не меншим за розмір фактичного прожиткового мінімуму. Разом з тим, Розмір нової «мінімалки» пропонується зробити не нижче 60% від середньої заробітної.

Зараз, згідно з текстом документа, розмір мінімальної зарплати становить 40% від середнього розміру виплат. Тому пропонується з 1 вересня підвищити розмір мінімальних виплат до рівня 7500 гривень.

До цього ми розповідали, що у вересні українцям доведеться платити нові податки.

Річ у тому, що після підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 1 вересня цього року з 4 723 до 5 000 грн зростуть також податки для фізосіб-підприємців.

Згідно з чинним законодавством, підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Зокрема, платники єдиного податку другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% від "мінімалки" податку і 22% – ЄСВ.

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