Скоро Нацбанк Украины может повысить учетную ставку для украинцев

Как сообщает Politeka.net, подробности рассказал глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук, слова которого приводит "Цензор".

В начале лета НБУ снизил учетную ставку до 6% - это самый низкий уровень за всю историю страны. Как ожидает эксперт, из-за роста инфляции, приостановки программы МВФ в Украине и падения курса гривны государственному регулятору вскоре придется отказаться от низких ставок. Так за последнее время доллар сильно сильно подорожал, как и другие валюты. Вдобавок, ситуацию раскачивает повышение минимальной зарплаты и общий финансовый кризис. Вполне вероятно, что ставка вырастет уже этой осенью.

"Я думаю, вряд ли Нацбанк будет делать это в сентябре на ближайшем заседании, я думаю, что скорее риски повышения процентной ставки вырастут в октябре, когда НБУ будет обновлять свой макроэкономический прогноз", - заявил Сергей Николайчук.

Стоит разъяснить, что учетная ставка - это процент, под который НБУ дает кредиты коммерческим банкам. От нее зависит кредитная ставка в частных предприятиях, кредитование бизнеса, а также общие рыночные цены. Как правило, увеличение ставки указывает на рост инфляции и ослабление национальной валюты. В то же время, с более высокой учетной ставкой клиентам выгоднее класть деньги на депозиты, а это приводит к стагнации экономики.

Ранее новоиспеченный глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует менять учетную ставку до конца 2020 года, а в следующем примет решение по ситуации.

Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.

Как сообщала Politeka, Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами.

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