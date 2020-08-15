Пенсии и субсидии в Украине начнут рассчитывать по-новому, Кабмин выдал закон

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. С 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий будут предлагаться установить на отметке 2100 гривен.

Кабмин прописал законопроект где говорится, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения, передает finance.ua.

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В законопроекте прописано, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения.

Расчетную величину прожиточного минимума хотят изменить:

  • для ежемесячных социальных выплат на базовый объем;
  • для расчета штрафов хотят применить базовую величину для денежных выплат и взысканий.

Также законом установлено, что с 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию.

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Стоит напомнить, что уровень выплат для каждого отдельного пенсионера определяется индивидуально. При этом учитывают  страховой стаж и зарплату пенсионера, с которой были уплачены налоги.

Законодательство Украины предусматривает, что пенсионные выплаты выплачиваются без учета зарплаты, кроме особых случаев, которые прописаны в законах. То есть, после назначения пенсии, каждый имеет право получать соцвыплаты и параллельно работать.

Напомним, что пенсионеров в Украине предупредили об изменениях, нужно срочно обратиться в ПФУ.

Как Politeka сообщала, что пенсионеров в Украине предупредили о проблеме с выплатами, названы сроки.

 