Пенсии и субсидии в Украине начнут рассчитывать по-новому, Кабмин выдал закон
В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. С 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий будут предлагаться установить на отметке 2100 гривен.
Кабмин прописал законопроект где говорится, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения, передает finance.ua.
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В законопроекте прописано, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения.
Расчетную величину прожиточного минимума хотят изменить:
- для ежемесячных социальных выплат на базовый объем;
- для расчета штрафов хотят применить базовую величину для денежных выплат и взысканий.
Также законом установлено, что с 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию.
Стоит напомнить, что уровень выплат для каждого отдельного пенсионера определяется индивидуально. При этом учитывают страховой стаж и зарплату пенсионера, с которой были уплачены налоги.
Законодательство Украины предусматривает, что пенсионные выплаты выплачиваются без учета зарплаты, кроме особых случаев, которые прописаны в законах. То есть, после назначения пенсии, каждый имеет право получать соцвыплаты и параллельно работать.
Напомним, что пенсионеров в Украине предупредили об изменениях, нужно срочно обратиться в ПФУ.
Как Politeka сообщала, что пенсионеров в Украине предупредили о проблеме с выплатами, названы сроки.