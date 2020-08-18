Популярна актриса Христина Асмус у сукні з одних блискіток здивувала мережа незвичайним кадром

У мережі продовжують обговорювати розлучення Христини і Гаріка, адже сама пара ніяк не коментує причину розриву раптового рішення. Ще недавно вони показували, як щасливі разом, а вже сьогодні спокійно насміхаються над статусом розведених.

Христина на критику на свою адресу ніяк не реагує, проте зазначає під постами в Instagram, що на питання недоброзичливців відповіді вона не дасть ніколи. Цього разу під стильним фото актрису завалили досить неоднозначними зауваженнями.

На представленому кадрі Асмус позувала в тоні смарагдового відтінку з паєток і з келихом в руках. Причому сиділа Христина на спеціальному столику перед дзеркалом.

"Вино і груди-реквізит для фото 😂 За чесні вибори)) за непереможного Хабіба 🏆 в очі дивитися не можна помилувати Вино з ранку-ознака майстерності 🤪 Ваш варіант?))))», - пише Христина.

Ось як відповідають фанати:

"Бандитка!", "При живому то чоловіка в по * Нусі зніматися«,» Сексуальна і Елегантна дівчина❤️«, «а у фільмі груди ваша» висохла" як то сумно виглядала ..😳 ", "проч ️ прочитала' вино з ранку-ознака материнства", "рубінове гранатове вино, червоне оголює стегно... Ну і ін.. 🙌 👏 😂 ", "Там грудей немає, не лестити собі», «я одне знаю що Христина хоче прославитися, але це робиться через ліжко», «у Гаріка більше😂», «блін не можу досі повірити що ця дівчина з Інтернів така красива леді️️».

Відзначимо, після того, як актриса знялася в досить неоднозначній сцені для дорослих у фільмі «Текс» з імітацією статевого акту, дівчину масово труять в мережі, тому під новим постом користувачі Instagram розійшлися не на жарт.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегів, що висміюють недоброзичливців.

» Дуже красиво«, "да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш»," хештеги гармата👍 😹 💕", «відмивання після Янковського)"," а тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє 🤣«, " це фото дійсно красиве і цікаве», «Богиня краси🔥","» що робить друга рука»😂 😂 😂«,", " хороша чортівка!!!! Так тримати!!😁 А ось душик фіговий, стіни мити замаєшся!!!", "Дуже незвично красиво і по своєму незвично здорово молодчинка".

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