Популярная актриса Кристина Асмус в платье из одних блесток удивила сеть необычным кадром

В сети продолжают обсуждать развод Кристины и Гарика, ведь сама пара никак не комментирует причину разрыва внезапного решения. Еще недавно они показывали, как счастливы вместе, а уже сегодня спокойно насмехаются над статусом разведенных.

Кристина на критику в свой адрес никак не реагирует, однако отмечает под постами в Инстаграм, что на вопросы недоброжелателей ответа она не даст никогда. В этот раз под стильным фото актрису завалили довольно неоднозначными замечаниями.

На представленном кадре Асмус позировала в тонкомплатье изумрудного оттенка из пайеток и с бокалом в руках. Причем сидела Кристина на специальном столике перед зеркалом.

«Вино и грудь - реквизит для фото 😂 За честные выборы )) За непобедимого Хабиба 🏆 В глаза смотреть нельзя помиловать Вино с утра - признак мастерства 🤪 Ваш вариант?))))», - пишет Кристина.

Вот как отвечают фанаты:

«Бандитка!», «При живом то муже в по*нухе сниматься», «Сексуальная и элегантная девушка❤️», «А в фильме грудь ваша «высохла» как то грустно смотрелась ..😳, в декольте пусто», «🤦🏼‍♀️ прочла ‘вино с утра - признак материнства», «Рубиновае гранатовое вино, красное оголяет бедро... Ну и пр.. 🙌👏😂», «Там груди нет, не льсти себе», «Я одно знаю что Кристина хочет прославиться, но это делается через постель», «У Гарика больше😂», «Блин не могу до сих пор поверить что эта девушка из интернов такая красивая леди🤷🏼‍♀️».

Отметим, после того, как актриса снялась в довольно неоднозначной сцене для взрослых в фильме «Текс» с имитацией полового акта, девушку массово травят в сети, поэтому под новым постом пользователи Инстаграм разошлись не на шутку.

Так, актриса ранее опубликовала у себя на странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Очень красиво», «Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка👍😹💕», «Отмывание после Янковского)», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает 🤣», «Это фото действительно красивое и интересное», «Богиня красоты🔥», «"Что делает вторая рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так держать!!😁 А вот душик фиговый, стены мыть замаешься!!!», «Очень необычно красиво и по своему необычно здорово молодчинка».

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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