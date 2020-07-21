Популярная актриса Кристина Асмус рассказала о своей неожиданной привычке

Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась неожиданным фактом о себе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Асмус рассказала, что иногда во время походов в супермаркет позволяет себе открыть бутылку напитка и немного попить, а потом обязательно оплачивает покупку на кассе.

«Такое со мной бывает редко, но если во время похода в супермаркет я ооооочень хочу пить (а список покупок длинный), то я могу приоткрыть бутылку и попить, не успев отнести на кассу. Но после покупки остальных продуктов я, само собой, оплачу. А вы так делали?», - написала красотка.

Она также поделилась своей фотографией. На ней Асмус сидит за столом в деловом бежевом пиджаке и белой кофте с глубоким декольте. Судя по всему, актриса наслаждается чаепитием. Выглядит она при этом довольной жизнью, несмотря на недавние новости о ее разводе с Гариком Харламовым.

Поклонники артистки активно комментируют ее пост и делятся своим опытом.

До этого мы писали, что Асмус разоткровенничалась и рассказала топ-10 фактов о себе. Среди прочего она рассказала и о рабочих буднях.

«В курилке театра, на съёмочной площадке или просто в большой компании, я могу стрельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу 🚬 При этом, когда я типа затягиваюсь, я в основном отворачиваюсь, так как вообще не умею курить сигареты», — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.