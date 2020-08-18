Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свою шикарну фігуру

Знаменитість регулярно балує шанувальників різними знімками в гарячих образах, пише Politeka.net. На одному з недавніх фото модель постала у відвертому топі.

Ангел позувала біля вікна, роблячи селфі на витягнутій руці. Білий топік обтягнув красиві груди зірки. Грайлива довжина одягу дозволила помилуватися оголеними частинами тіла.

Тонка талія, пружний животик - хіба не варті милування. Відразу видно, що Жизель багато уваги приділяє спорту.

Крім цього, на красуні, ймовірно була картата спідничка, що ще більше підкреслила струнку талію.

Олівейра зробила зачіску, що складається з двох пучків волосся. Вона підкреслила свою природну красу легким макіяжем.

"Спокусниця" на фото нагадувала ученицю старших класів.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків і трохи коментарів.

"💌 Чудова леді!",- написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в спортивному ліфчику, що ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з неї. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо.

Трохи вище округлих стегон знаходилися тісні велосипедки, що відсічували на сонці, завдяки вставкам глянцевої тканини.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра одягла коротенькі шортики, оголивши свої неймовірно красиві ніжки. Дівчата присіла, широко розставивши ноги. Поза вийшла дуже гарячою.

"2 місяці тому", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра подражнила апетитними булочками в штанях для йоги:"кращий ракурс".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки": "яка лапочка".